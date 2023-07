Come stanno influendo gli Airbnb sugli affitti in Italia?

La ministra Santanchè si scaglia contro l’utilizzo della piattaforma per calmierare i prezzi degli affitti ed evitare una concorrenza sleale

di Giusy Spadanuda

Per chi ha intenzione di mettersi in viaggio quest’estate saprà di dover fare i conti con il sold out di hotel e alberghi e quelli che sono disponibili hanno prezzi esorbitanti. Le mete preferite degli italiani ricadono sulle spiagge del Sud Italia o sulle montagne del Nord-Est, lasciando vuoti i centri storici che, complici le temperature record di quest’anno, ospitano per lo più turisti stranieri.

Per evitare il sovraffollamento turistico e lo spopolamento di altre zone, a metà del giugno scorso, la Ministra del Turismo aveva incontrato gli assessori regionali in riferimento alla proposta di legge sulla regolamentazione del “fenomeno degli affitti brevi” che lei stessa patrocina, in quanto ritenuti responsabili del processo di gentrificazione e del caro affitti. Sara verò?

AirBnb ad oggi non è presente in egual modo in tutt’Italia, specificatamente al Centro e al Sud ci sono alcune regioni che non hanno ancora fatto propria questa modalità di business, e il 10% dei comuni italiani non ha Bnb sul proprio territorio, mentre in Sardegna, Trentino Alto-Adige o Toscana si arriva fino a 5 posti ogni 20 abitante. Un numero che parla da sé se si pensa al livello di turismo che contraddistingue queste zone e che, dopo il Covid, hanno attirato sempre più turisti nostrani che preferiscono muoversi all’interno dei confini nazionali.

L’aumento negli ultimi anni dell’utilizzo di AirBnb sembra però abbia prodotto anche effetti non così positivi per tutti: si rileva infatti che nelle zone con una maggiore presenza di AirBnb, il prezzo dell’affitto degli immobili sia più elevato rispetto a prima e rispetto alle altre regioni. Di certo il caro prezzi e l’inflazione dell’ultimo anno non hanno contribuito a minimizzare questo fenomeno, ma pare che l’utilizzo di tali piattaforme per alloggi sia più strettamente correllato sia agli aumenti di prezzo delle case che alla riduzione di immobili disponibili da affittare per periodi di soggiorno più lunghi.

Moltissimi studenti costretti a dover prendere casa nelle città universitarie più grandi, hanno lamentato la carenza di immobili disponibili se non addirittura il non rinnovo del contratto d’affitto «perché il proprietario di casa ha preferito fare un Bnb e guadagnarci di più a notte anziché dandola in affitto un anno intero». Diverse città infatti, non solo italiane, si stanno muovendo con l’emanazione di regole specifiche: obbligo di iscrizione a registro pubblico, limite massimo di giorni e di numero di stanze utilizzabili come Bnb. È fondamentale regolarizzare la posizione di tutti i proprietari di queste strutture in maniera tale da canalizzare il gettito fiscale che ne deriva, al pari di chiunque altro imprenditore, soprattutto per evitare una concorrenza sleale tra AirBnb ed altre strutture.