“Come si mangia a mensa?”, incontro a Isernia in un percorso di educazione alimentare

Si terrà domani, 29 novembre, alle ore 16, nella sala del Consiglio comunale, all’interno di Palazzo san Francesco, l’incontro “Come si mangia a mensa?”, promosso dall’amministrazione comunale di Isernia nell’ottica di un percorso di educazione alimentare, in vista di una rivoluzione qualitativa del servizio mensa delle scuole cittadine. Parteciperanno: Barbara Zambuchini, biologa nutrizionista, responsabile del progetto “L’Adriatico a Scuola”, nato per incentivare il consumo di pesce fresco locale nelle mense scolastiche dei comuni abruzzesi che hanno aderito all’iniziativa; Antonio Ciappi, gastronomo e direttore di “Qualità e Servizi”, azienda pubblica che prepara circa 9000 pasti al giorno per le mense scolastiche di sei comuni della provincia di Firenze; Filippo Fossati, amministratore unico di “Qualità e Servizi”; Nicoletta Radatta, consulente per la promozione di sistemi alimentari sani e sostenibili. Intervengono il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, e l’assessora comunale all’istruzione, Leda Ruggiero. Modera Umberto Di Giacomo, consigliere comunale.