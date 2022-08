“Come si distrugge la sanità”, il parere di un medico ospedaliero

Le recenti notizie negative sulle carenze assistenziali di Pronto Soccorso e Guardia Medica di Isernia hanno spinto Nicola Zagaria, anestesista al Veneziale, a trasmettere un suo contributo al Quotidiano del Molise, mettendo in luce la mancanza di una figura fondamentale come quella degli Oss:

“Poiché è estate siamo tutti distratti. Tra caldo , stanchezza e vacanze. Anche i grandi paladini della sanità. D’altronde è il momento in cui è meglio star zitti. Per ovvi motivi. La campagna elettorale è vicina.

Come si distrugge la sanità pubblica?

Con le carenze di personale per esempio. Mancano gli Oss. Manca un anello fondamentale della catena assistenziale ai pazienti. E così dopo qualche anno che, nonostante i tanti corsi dedicati alla formazione di questa figura professionale sparsi sul territorio nazionale, la gestione di questi servizi professionali è stata affidata a società private anche negli istituti pubblici, si scopre la verità. E cioè che le figure, non Operatori socio sanitari ma Camminatori in servizio, non possono svolgere quelle mansioni assistenziali. Un Camminatore, dipendente della società privata, non è un Operatore socio sanitario. Né può svolgerne le pari mansioni professionali. Chi si occuperà dell’igiene e della mobilizzazione?

Chi darà ausilio ai bisogni diretti ed indiretti?

Chi si occuperà dei presidi e del coadiuvo alle procedure?

Chi della sanificazione e dei rifiuti speciali?

Chi della vestizione e del supporto?

Perché questo servizio è stato affidato a società private?

Con quali modalità? Perché è stato sino ad ora ignorato che quelle mansioni non erano dovute?

Perché i lavoratori sono stati costretti a mansioni differenti?

Con quale contrattualizzazione ? Perché nessuno di chi è preposto ha parlato? Perché non si è ottemperato per tempo alla carenza di quelle figure professionali?

Quindi, insieme alle carenze dovute alla mancanza di medici ed infermieri abbiamo anche quella di altre figure determinanti nel percorso assistenziale ad un paziente. Grazie di cuore. A chi ha sfasciato e distrugge, anche complice, anche nel silenzio, la sanità ed il diritto alla salute di tutti noi”.