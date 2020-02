Come risparmiare la carta in ufficio

Se desiderate conoscere dei piccoli trucchetti che vi consentano di risparmiare sulla carta, oggi vi daremo qualche dritta.

Dati sullo spreco della carta in Italia

Prima di parlare dei trucchetti veri e propri, abbiamo pensato che sia comunque responsabile conoscere qualche dettaglio in più per quanto riguarda lo spreco di questo materiale. Nonostante si possa pensare che una risma di carta economica possa durare tanto, specie tra le mura domestiche, in realtà un foglio viene gettato molto comunemente, anche se potrebbe essere utilizzato in un altro modo prima di finire nel cestino dell’immondizia. Le stime parlano chiare: noi italiani stampiamo all’incirca 32 pagine giornalmente, dato che comunque ci porta a essere in linea con gli altri paesi europei, fatta eccezione per quelli dell’Europa settentrionale. Infatti, in Svezia di parla di “solo” 20 pagine al giorno! Ad ogni modo, nonostante siano tante le aziende che si sono mosse per cercare di far ridurre questo spreco incredibile di carta, in realtà non si è ancora fatto tanto. Con l’arrivo d’internet, poi, non si può fare a meno di sottolineare che il consumo della carta si è abbattuto, ma ci sono ancora troppe pessime abitudini diffuse pure tra chi lavora al pc, come il stampare le e-mail o le pagine dei browser inutilmente.

Per risparmiare è necessario ridurre la quantità di fogli stampati

Se ancora non avete preso sul serio la tematica, potrete iniziare a sprecare meno carta compiendo dei semplici gesti come quelli che vi indicheremo oggi qui in questa pagina. La prima cosa da fare in ufficio è di sostituire macchine vecchie e inutili come il fax: oltre ad essere considerato da molti un “pezzo d’antiquariato” sono in tanti a non averne uno e quindi, perché non approfittarne per non usarlo mai più – quindi eliminando lo spreco di carta – e prediligere l’uso di un’e-mail? La posta certificata vi risolverà anche il problema per quanto riguarda l’autenticità dei messaggi. Un altro modo per eliminare inutili sprechi di carta potrebbe essere quello di ridurre il font del carattere utilizzato per la scrittura dei vostri documenti. Insomma, non è necessario produrre delle lettere e dei contratti con un font da 17 punti, bensì sarà utile impostare a 12 punti. Un’altra cosa da tenere a mente riguarda anche la scansione dei documenti anziché fare delle fotocopie: in questa maniera, avrete i vostri documenti archiviati sul pc e non vi perderete chissà dove la carta, riducendo anche lo spreco di questa materiale. L’ultimo suggerimento che ci teniamo a darvi riguarda un’attività che si fa di frequente in ufficio: in particolare, se avete la necessità di stampare dei documenti cartacei, vi suggeriamo di utilizzare fronte e retro dei fogli, così da ridurre alla metà l’utilizzo dei fogli.

L’utilizzo della carta riciclata

Negli ultimi anni molti uffici stanno adottando una scelta ecologica per quanto riguarda l’acquisto della carta: in fatti non è strano ritrovarsi con risme di carta riciclata che consentono comunque di ottenere dei documenti cartacei di buona qualità. Naturalmente, come si può ben immaginare, il punto di bianco della carta riciclata non sarà uguale a quella di una classica risma. A tutto questo bisogna aggiungere una considerazione interessante: pensate, difatti, che per la produzione di questo tipo di carta è necessario utilizzare meno acqua ed energia rispetto a una produzione tradizionale. In un certo senso, quindi, possiamo dire che riciclare la carta ci permette di ottenere delle nuove risme di fogli cui dargli una seconda vita in ufficio. Ricordatevi, comunque, che utilizzare carta riciclata non significa esclusivamente usare dei fogli nuovi di risme ottenute da carta riciclata in maniera coscienziosa, bensì vuol dire pure che quando ci si trova con dei fogli già utilizzati si possono girare ed utilizzare, magari, per una lista della spesa piuttosto che prendere nota di alcuni appunti importanti. Ora non vi resta che attuare tutti i suggerimenti che vi abbiamo dato!