Come riconoscere le fake news

di Marianna Meffe

Cos’è una fake news

Immagino che buona parte di voi lo sappia già, ma per evitare di perdere qualcuno per la strada, partiamo dalle basi: Fake news (notizia falsa) è quando su Facebook leggiamo per la 54esima volta che Sylvester Stallone è morto mentre lui è vivo e vegeto nella sua casa di Miami.

Le fake news sono notizie costruite ad arte, spesso sensazionalistiche ed esagerate: il loro scopo è quello di provocare scandalo per spingerci a parlare di una certa notizia sconvolgente e mettere in moto un passaparola che si traduce in maggiori accessi al sito che ha pubblicato la notizia e quindi in maggiore pubblicità.

Se l’interlocutore ha un po’ di senso critico, esse vengono ‘sgamate’ subito, ma cosa succede se a diffondere tali notizie sono quotidiani acclamati, giornalisti affermati o, più in generale, qualcuno di cui ci fidiamo?

Quanto è facile cascarci

Per una persona pigra che ricopre una posizione di relativo “prestigio” è infatti facile approfittarsi della fiducia del lettore per indurlo a credere a tutto ciò che legge. E se qualcuno con un minimo di autorità spaccia per vera una notizia, il pubblico, fidandosi del fatto che la persona più competente sappia il fatto suo, non farà ulteriori ricerche ma si limiterà a condividere la notizia e a diffonderla: se anche tu condividi articoli sensazionali leggendone solo il titolo, complimenti! Stai contribuendo attivamente alla diffusione di enormi stronzate (passatemi il termine).

Il fatto, però, è che… ci siamo cascati tutti. Infatti, se spesso si tratta di bufale palesi, esagerate a dismisura (e ormai ci siamo fatti tutti un po’ furbi di fronte alle insidie dell’internetto), ancora più frequentemente possiamo trovarci di fronte a notizie assolutamente realistiche, correlate di immagini, scritte in italiano corretto e che magari ci arrivano da fonti ritenute sicure.

Per capire quanto siano infide le fake news, ve ne ho rifilata una (piccoliiina) all’inizio dell’articolo: in realtà non ho la più pallida idea di dove abiti Sylvester Stallone, potrebbe essere Miami come Civita di Bagnoregio.

Perché sono dannose

E voi ora mi direte, che danno può fare mai una bugia piccola come questa? In fondo cosa ce ne importa di dove abita Stallone!

Ciò che rende a volte difficile riconoscere le fake news è proprio il fatto che si celino dietro particolari all’apparenza insignificanti. Eppure, al di là della loro portata, la rete di bugie che le fake news tessono è più fitta di quello che sembri.

Il problema non è tanto dove abiti Stallone, quanto piuttosto il fatto che le parole di chi scrive possano instillare nel lettore delle idee che saranno assorbite passivamente, senza verifica alcuna.

A prescindere dal problema etico e morale di andare a spiattellare bugie in giro, si arriva inevitabilmente al punto in cui il castello di menzogne è così grande che non si sa più da dove uscirne: il rischio più grande connesso alle fake news è che si arrivi a non distinguere più il vero dal falso, che ci si abitui a credere in maniera acritica a ciò che ci viene raccontato, smettendo di porsi domande e di cercare la verità.

Quando si inizia a credere a una cosa, più il tempo passa senza che niente ci smentisca, più sarà poi difficile rendersi conto della verità. A distanza di giorni, mesi o anni potreste scoprire che per tutto questo tempo avete creduto a una bugia: come vi sentireste? Frustrati, derisi, stupidi. “Ma come ho potuto non accorgermene?” vi chiederete, forse vi vergognerete anche un po’ e magari per evitare di fare una brutta figura deciderete di fare semplicemente finta di nulla. Fate pure, ma la realtà dei fatti non cambia: ciò in cui credevate non esiste.

Come difendersi e riconoscere le fake news

Fifa, vero? Fa male accorgersi di essere stati manovrati come dei burattini. Ma niente paura, ecco qualche trucchetto per imparare a riconoscere le fake news ed evitare che una cosa del genere possa accadere proprio a voi.

Prima di tutto, attenzione, ragazzi. Attenzione. Mindfulness, concentrazione, essere presenti a sé stessi: chiamatela come volete, ma l’arma migliore consiste nel mantenere sempre all’erta il vostro senso critico. Mai abbassare la guardia, nemmeno di fronte a siti e persone giudicate affidabili. Se una certa notizia vi puzza, vi sembra troppo strana o quant’altro… fidatevi del vostro istinto e approfondite la questione!

Come? Double check: controllate se qualcun altro ha parlato dell’argomento riportato nel vostro articolo, continuate ad informarvi e non limitatevi ad ascoltare solo una versione dei fatti. Inoltre, controllate anche se sono riportate le fonti delle affermazioni fatte.

Inoltre, verificate quanto sia affidabile il sito sul quale vi trovate o il giornale/rivista che state leggendo: un tono volutamente esagerato, un giornalista che insiste nel mettervi una pulce nell’orecchio lanciando accuse e frecciatine, un lessico poco curato, una grammatica inesistente… sono tutti segnali di allarme!

Non fidatevi troppo dei titoli: sono fatti apposta per catturare la vostra attenzione e suscitare una risposta emotiva controllata (generalmente rabbia o sdegno) che offuschi la vostra capacità riflessiva. Non abbandonatevi a facili ardori ma leggete tutto l’articolo: nella maggioranza dei casi scoprirete che smentisce almeno in parte quello che viene detto nel titolo.

Siamo esseri umani, dannazione, il nostro cervello è ciò che ci distingue dagli animali.

E allora perché non usarlo?