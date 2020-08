Come la Fede inghiotte la paura

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Mt 14,22-33

Il capitolo XIV di Matteo (clicca QUI per la versione audio) narra l’evoluzione dei fatti dopo la morte di Giovani Battista: Gesù viene visto dal popolo di Israele come il continuatore della sua missione profetica. Tale aspettativa è però abbondantemente superata. Gesù rivela di essere molto più di un profeta; egli è il nuovo Mosè che sfama miracolosamente il suo popolo; è il figlio di Dio, come diranno i discepoli dopo averlo visto camminare sulle acque.

+[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare.+

Gesù aveva appena sfamato una folla con pochi pani e pesci, ridando così speranza a un popolo spaesato e sotto shock per la morte di Giovanni Battista. Un prodigio anche più grande di quello narrato nel capitolo XVI dell’Esodo, dove il popolo di Israele, condotto nel deserto, fu saziato dalla manna miracolosamente scesa dal cielo. Nessun momento sarebbe stato più adatto per avere tutta quella gente ai propri piedi e dar inizio a un grande movimento politico religioso: il sogno di tanti che seguivano Gesú: un messia liberatore capace di sgravare gli ebrei dall’occupazione romana e portarli alla gloria. Ma l’implacabile logica anti-mondana del Cristo spezza le speranze dei suoi seguaci sognatori, costringendoli ad andar via barca. Il verbo ἀναγκάζω (anagkazô) indica la veemenza con cui Gesù esorta i suoi ad abbandonare il posto, la sottolineatura dell’evangelista, fa immaginare la reazione contrariata e stupita dei discepoli, riluttanti nel rispondere all’incompreso comportamento del Maestro. Ma i delusi non sono solo i discepoli, anche la folla esaltata (e felicemente saziata) dal grande prodigio doveva essere verosimilmente delusa dal congedo. Del resto chi di noi non lo sarebbe dopo aver vissuto un’esperienza simile?

Rimasto solo Gesù salì sul monte a pregare, come faceva sempre nei momenti cruciali della sua missione, aveva bisogno di ascoltare la Voce del Padre, capire come volgere il cuore di chi lo segue verso la giusta direzione, lontano da tutte le tentazioni che potevano deviare i cuori: successo, desiderio di potere e gloria, tutte cose che li avrebbero allontanati da quello spirito di umile servizio per cui tanto insisteva nelle sue predicazioni.

+Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.

La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario.+

L’evangelista compone due immagini speculari: Gesù sul monte, i discepoli sul mare; i discepoli insieme, il Maestro solo; loro agitati, lui in pace. Il vento contrario è invece un elemento comune, esso rappresenta le avversità, davanti alle quali, anche stavolta, le reazioni sono opposte: paura contro tranquillità. In pratica: ciò che non dovremmo essere e ciò che siamo chiamati a diventare.

+Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». +

Come già diverse volte abbiamo avuto modo di sottolineare altrove, il mare rappresenta morte e rinascita. Camminando imperturbabile sulle acque burrascose, Gesù da un messaggio chiaro e forte: non bisogna aver paura della notte (male) e dell’abisso (morte). Più timore ne abbiamo più diamo loro forza e potere nelle nostre vite. L’uomo teme il male e le avversità, ma anche l’ignoto oltre la morte, ignorando spesso come quest’ultima possa essere un bene. La reazione dei discepoli rende esplicita questa paura atavica e paralizzante, essi infatti restano terrorizzati anche da Gesú, che pare loro un fantasma (e dunque appartenente al mondo dei morti e alla morte stessa). La sua risposta conferma l’intento di voler insegnare loro a non temere, ed essere invece coraggiosi e forti difronte alle avversità.

+Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».+

L’immagine narrata é celebre ed il suo significato si rivela come l’ennesima conferma degli effetti deleteri che la paura può avere nella sequela.

Pietro vuole essere partecipe dello status del maestro, anche lui vuole camminare vittorioso sull’abisso e la morte. Gesù non esita ad accogliere la sua richiesta, la sua missione infatti è proprio renderci partecipi della sua divinità, ma Pietro “assaggia” solo il grande dono; infatti egli cede al terrore e si sente ghermire dall’oscurità: per questo affonda e chiede aiuto.

Aver troppa paura del male e della morte è sintomo di una fede ancora acerba, tale terrore potrebbe assalirci anche se siamo vicini a Gesù, come lo era Pietro. Tuttavia il Maestro non si riserva di aiutare il discepolo che più di tutti ha saputo dimostrare coraggio e fede, seppur in modo incostante, e risponde prontamente alla sua disperata richiesta di aiuto. Questo brano ci insegna come la fede possa essere una virtù altalenante e discontinua: essa è sì un dono, ma produce i suoi effetti solo se custodita in cuore veramente abbandonato all’azione dello Spirito. Se Pietro ha potuto camminare sulle acque anche noi lo possiamo dopo il suo invito e. anche se ricominceremo ad affondare sopraffatti dalla paura, grande nemica della fede, Gesù sarà sempre pronto a risollevarci dicendoci: “Forza guarda a me, io non ti abbandono!”.

+Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».+

Prima la moltiplicazione dei pani, adesso il prodigio del camminare sulle acque; per i discepoli questo è più che sufficiente per farli prostrare e professare la loro fede nel Figlio Dio. La sferza del vento cessa di scuotere i flutti non appena Gesù si ricongiunge con i suoi discepoli, un dettaglio che ci fa comprendere come l’essere con Cristo ci preserva dalla paura che inghiotte la fede, così ognuno di noi diventa “Come bimbo svezzato in braccio a sua madre” (Cfr. Salmo 130). Quando sentiamo Dio con noi, ogni tempesta si placa e qualsiasi minaccia cessa di paralizzarci. Se crediamo che “davvero egli è il figlio di Dio” le difficoltà che sconvolgono le nostre vite non mineranno l’integrità del nostro Spirito.

Felice Domenica.

Fra Umberto Panipucci