Come funzionano le farmacie di turno a Campobasso e sul territorio nazionale

Tra le attività più importanti all’interno di un sistema economico figura quella di dispensazione dei farmaci, garantita e tutelata a norma di legge. Ma di fatto, come è organizzato il servizio farmaceutico sul territorio nazionale? Chi si occupa del suo coordinamento in ogni ambito territoriale? Come si fa a sapere quali sono le farmacie più vicine e le farmacie di turno a Campobasso oppure altrove, in un preciso istante? Di seguito la risposta a queste comunissime domande.

Come è organizzato il servizio farmaceutico sul territorio nazionale

La maggior parte delle informazioni relative all’organizzazione del servizio farmaceutico le ricaviamo principalmente dalla Legge 8 novembre 1991, n.362, “Norme del settore farmaceutico”. Viene chiarito che l’autorizzazione per aprire una farmacia deve essere rilasciata dall’autorità territoriale competente, ossia la ASL. Può esserci una farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con meno di 12.500 residenti, e ogni 4000 abitanti nei comuni più popolosi. La direzione della farmacia deve essere affidata inderogabilmente ad un farmacista in possesso dei requisiti, quindi iscritto all’albo dell’ordine dei farmacisti. Il titolare deve assicurare il regolare esercizio dell’attività di dispensazione dei farmaci; può essere sostituito da un altro farmacista solo nei casi previsti dalla legge (malattia, gravi motivi di famiglia, gravidanza, parto e allattamento, per i 9 mesi successivi all’adozione di un minore, servizio militare, chiamata a funzioni pubbliche elettive o incarichi sindacali elettivi a livello nazionale, ferie).

Coordinamento del servizio farmaceutico a livello locale

Il coordinamento di tutte le questioni più operative a livello territoriale è compito dell’Azienda Sanitaria Locale, ovvero della ASL. Per cui, sarà la ASL a decidere quali saranno in un determinato momento tutte le farmacie di turno a Campobasso, così come in qualsiasi altra città (infatti, il funzionamento è pressoché identico sull’intero territorio nazionale salvo qualche eccezione per le province delle regioni autonome). La Asl, quindi, dovrà stabilire i turni delle farmacie in accordo con ciascun comune e l’ordine dei farmacisti di quel territorio interessato. Proprio per l’importanza che il servizio ricopre all’interno del Sistema Sanitario Nazionale, ne deve essere assicurata la continuità. Anche di domenica, nei giorni festivi e di notte, dovrà esserci una farmacia di turno pronta ad erogare farmaci urgenti salvavita ai pazienti che ne facciano richiesta, previo consulto medico e prescrizione sulla ricetta, che dovrà essere consegnata al farmacista di turno al momento dell’erogazione.

Durante la guardia farmaceutica, ciascuna farmacia erogherà i farmaci salvavita ad un prezzo maggiorato di un supplemento a carico del SSN. Invece, se il farmaco richiesto non è urgente (es. caramelline per la gola), il supplemento non è a carico del SSN. Tuttavia, il farmacista potrebbe comunque decidere di non applicarlo.

Come trovare le farmacie di turno Per sapere quali sono le farmacie di turno aperte in qualsiasi città, al giorno d’oggi è molto facile. Con il proprio smartphone, si effettua una ricerca sul web digitando “farmacie di turno” oppure “farmacie più vicine aperte ora”, e comparirà un elenco con i risultati cercati, gli indirizzi e i recapiti telefonici.