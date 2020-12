Come è bello aver ritrovato il nostro Lupo

GENNARO VENTRESCA

Oggi, dico da domenica che è ripartito il campionato, è bello essere campobassani. Quando si vince, anche una semplice partita di calcio, si trova il modo di aggrapparsi a quel piccolo segnale per un riscatto. Un riscatto nei confronti del covid prima di tutto e di tutte le conseguenze che ha provocato e a quelle che, purtroppo, dovrà ancora procurarci. E’ bello avere il cuore rossoblù e avere adottato un pugno di ragazzi guidati da un mister dal magro sorriso e, di lontano, da un patron con lo sguardo sempre acceso che dispensa buonumore.

Le sue giocate, dal primo momento, sono apparse sommamente degne di lode. Le gustammo in Agnone, al Civilette, al suo debutto. Da quel momento la ruota della fortuna si è messa girare in un’altra direzione. E Pietro Cogliati, è di lui che si parla, ha cambiato pelle e guida la lista dei più amati della nostra banda che sta spargendo entusiasmo in una città che per anni si era defilata, lasciando a pochi irriducibili il compito di tenere acceso il cerino della speranza.

Cogliati si porta dietro la faccia del bravo ragazzo, Somiglia a quella di Paolorossi che s’è addormentato nel sonno eterno da pochi giorni. Come Pablito piace alle mamme che volentieri lo avrebbero voluto come figlio. O, magari, come genero. Ma soprattutto piace ai nostri sostenitori. Non certo a quelli del Notaresco che se lo sognano anche di notte, nel ripensare alle sette pere infilate nelle ultime due partite nella rete della loro squadra.

Ha scelto il lunedì, giorno libero dei calciatori oltre che dei parrucchieri, per festeggiare il trentaduesimo compleanno, il suo sodale Esposito sul quale più di qualcuno aveva storto il muso nel sapere che gli sarebbe toccato sostituire Danilo Alessandro. Il ragazzo col tuppetto se l’è legata al dito e appena la palla si è messa a rimbalzare sul prato, a incominciare da quello fradicio di pioggia di Aprilia, ha cominciato a regalar ricami e pennellate d’autore.

Mi piace scrivere qualche parola d’elogio anche per il giovane portiere Raccichini tornato tra i pali con maggiore sicurezza. Certo, il ragazzo ha bisogno di migliorarsi soprattutto quando è costretto a usare i piedi. Forse domenica a Castelnuovo Vomano perderà nuovamente il posto per la regola degli under che obbliga a utilizzare almeno un diciottenne. Data per certa la squalifica di Vitali sembra probabile che il pari età da mettere in campo possa essere proprio il coetaneo Piga.

Come è bello aver ritrovato il nostro LupoChiudo ricordando che i nostri ragazzi hanno giocato quattro delle sei sfide sul campo amico. Ben diverso dagli impianti più piccini e non sempre col fondo ben tenuto. A Castelnuovo c’è il sintetico, ma le dimensioni del tappeto sono ridotte rispetto alla Bomboniera. Particolare non da poco se si ipotizza una tattica difensiva della formazione abruzzese. Il Barcellona insegna: per stanare chi si tappa nella propria area serve spazio. I nostri ne tengano conto.