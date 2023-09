Combattere lo stress in ufficio: i consigli degli esperti per superare momenti no

Se dovessimo pensare ad una “malattia” del nostro secolo non avremmo dubbi, sarebbe sicuramente lo stress. Chi non si è sentito stressato almeno una volta? Soprattutto dopo il rientro dalle vacanze? Non solo il lavoro, le scadenze economiche, gli impegni familiari e tante altre piccole cose possono portarci ad avere uno stato emotivo alterato. Ma un sondaggio ha mostrato come sia proprio l’ufficio a causare lo stress maggiore.

Lo stress in ufficio è una realtà diffusa, ma non dovrebbe essere considerato inevitabile; con le giuste strategie e un atteggiamento mentale positivo, è possibile affrontare le sfide lavorative in modo più sereno e produttivo.

Cosa causa lo stress?

Il primo modo per poterlo superare è capire da cosa è causato: ci sono persone che ne soffrono per un’alta richiesta di ore lavorative, altre perché si sentono sotto pressione, altre ancora soffrono una cattiva organizzazione o una mancata collaborazione tra colleghi.

Tutto ciò genera inizialmente nervosismo, tensione, irascibilità, insonnia, spesso risentimento e isolamento fino alla voglia concreta di lasciare il lavoro alla ricerca di altre opportunità. Se ti accorgi che i tuoi colleghi o dipendenti hanno questa tipologia di reazione è importante fare un’attività di team building per rendere tutta la squadra più affiatata, comprendere le problematiche e intervenire concretamente per trovare soluzioni.

Ma come si combatte lo stress in ufficio? Abbiamo racchiuso alcune idee e suggerimenti forniti dagli esperti che possono fare la differenza.

Utilizza palline antistress

Tra i gadget aziendali che dovresti creare per il tuo team di lavoro ci sono le palline antistress personalizzate: potresti aggiungerci un logo, scegliere i colori del brand e altri piccoli dettagli. Chiaramente, più ne ordinerai e più il prezzo unitario sarà favorevole.

Le palline antistress come quelle proposte da Gift Campaign possono essere uno dei rimedi più economici e facili da mettere in pratica per dire addio allo stress. Ma sono l’unica possibilità? Chiaramente no. Ecco altri rimedi suggeriti dagli esperti per poter combattere momenti stressanti in ufficio con colleghi o clienti.

Esercizi di respirazione e concedersi una piccola pausa

Tra i metodi alternativi per la gestione dello stress, oltre alle palline sopra citate, ci sono esercizi di respirazione. Fermarsi e respirare è un ottimo modo per riallinearsi, non crollare e trovare il modo per poter ripartire senza andare in burnout. Se una piccola pausa non bastasse, gli esperti consigliano di trascorrere un po’ di tempo all’aperto: uscire un’ora prima da lavoro, fare una passeggiata al parco e respirare aria fresca può fare la differenza tra il crollare o trovare nuove energie.

Segui uno stile di vita sano ed equilibrato

Non è un segreto: uno stile di vita sano ed equilibrato può fare la differenza nel benessere psicofisico; mangiare bene, scegliendo alimenti considerati antistress come quelli ricchi di omega 3, zinco e potassio ma anche vitamina D può fare la differenza.

A ciò consigliamo di aggiungere dell’esercizio fisico: è stato dimostrato che le persone che lavorano in ambienti stressanti e competitivi, riescono a reggere meglio la tensione grazie allo sport. L’attività sportiva aiuta a liberare endorfine responsabili del buonumore ma anche a scaricare rabbia ed energia negativa.

Nello stile di vita equilibrato è compreso anche il sonno: riposare almeno 8 ore durante la notte, magari aiutandosi con una bella tisana rilassante può fare la differenza soprattutto dopo una giornata “no”.

Tutto ciò non basta? Si possono trovare in vendita oli essenziali e integratori che aiutano il buonumore, migliorano la gestione dello stress sul lavoro e supportano la superazione di momenti particolarmente impegnativi.

Il pericolo di burnout

Il lavoro è una componente significativa della nostra vita, passiamo gran parte del nostro tempo a lavorare per guadagnare uno stipendio e garantire il nostro sostentamento ma quando diventa una fonte costante di stress e ansia, può portare a un fenomeno noto come burnout.

Il burnout è riconosciuto come una condizione in cui un individuo si sente fisicamente ed emotivamente esausto a causa delle pressioni costanti legate al lavoro… ma come si riconosce questo importante segnale d’allarme?

Una delle prime cose che potresti notare è un senso costante di affaticamento, ti senti esausto nonostante il riposo e il sonno sufficiente ma può anche essere interessante evidenziare la mancanza di motivazione che può compromettere le tue prestazioni e il tuo coinvolgimento sul posto di lavoro.

Se pensi di soffrirne, la prima cosa da fare è chiedere aiuto: inizia dal tuo datore di lavoro, comunica apertamente riguardo alle tue preoccupazioni e allo stress che stai vivendo ma non sottovalutare l’opzione di chiedere aiuto ad un professionista che possa seguirti nel percorso di ripresa.

Se hai modo, la cosa migliore che tu possa fare è staccare la spina per un po’: chiedi qualche giorno di ferie, allontanati dalla quotidianità e prova a riallinearti con te stesso alla ricerca del benessere e dell’equilibrio che prima ti rappresentava.

Se dovessimo pensare ad una “malattia” del nostro secolo non avremmo dubbi, sarebbe sicuramente lo stress. Chi non si è sentito stressato almeno una volta? Soprattutto dopo il rientro dalle vacanze? Non solo il lavoro, le scadenze economiche, gli impegni familiari e tante altre piccole cose possono portarci ad avere uno stato emotivo alterato. Ma un sondaggio ha mostrato come sia proprio l’ufficio a causare lo stress maggiore.

Lo stress in ufficio è una realtà diffusa, ma non dovrebbe essere considerato inevitabile; con le giuste strategie e un atteggiamento mentale positivo, è possibile affrontare le sfide lavorative in modo più sereno e produttivo.

Cosa causa lo stress?

Il primo modo per poterlo superare è capire da cosa è causato: ci sono persone che ne soffrono per un’alta richiesta di ore lavorative, altre perché si sentono sotto pressione, altre ancora soffrono una cattiva organizzazione o una mancata collaborazione tra colleghi.

Tutto ciò genera inizialmente nervosismo, tensione, irascibilità, insonnia, spesso risentimento e isolamento fino alla voglia concreta di lasciare il lavoro alla ricerca di altre opportunità. Se ti accorgi che i tuoi colleghi o dipendenti hanno questa tipologia di reazione è importante fare un’attività di team building per rendere tutta la squadra più affiatata, comprendere le problematiche e intervenire concretamente per trovare soluzioni.

Ma come si combatte lo stress in ufficio? Abbiamo racchiuso alcune idee e suggerimenti forniti dagli esperti che possono fare la differenza.

Utilizza palline antistress

Tra i gadget aziendali che dovresti creare per il tuo team di lavoro ci sono le palline antistress personalizzate: potresti aggiungerci un logo, scegliere i colori del brand e altri piccoli dettagli. Chiaramente, più ne ordinerai e più il prezzo unitario sarà favorevole.

Le palline antistress come quelle proposte da Gift Campaign possono essere uno dei rimedi più economici e facili da mettere in pratica per dire addio allo stress. Ma sono l’unica possibilità? Chiaramente no. Ecco altri rimedi suggeriti dagli esperti per poter combattere momenti stressanti in ufficio con colleghi o clienti.

Esercizi di respirazione e concedersi una piccola pausa

Tra i metodi alternativi per la gestione dello stress, oltre alle palline sopra citate, ci sono esercizi di respirazione. Fermarsi e respirare è un ottimo modo per riallinearsi, non crollare e trovare il modo per poter ripartire senza andare in burnout. Se una piccola pausa non bastasse, gli esperti consigliano di trascorrere un po’ di tempo all’aperto: uscire un’ora prima da lavoro, fare una passeggiata al parco e respirare aria fresca può fare la differenza tra il crollare o trovare nuove energie.

Segui uno stile di vita sano ed equilibrato

Non è un segreto: uno stile di vita sano ed equilibrato può fare la differenza nel benessere psicofisico; mangiare bene, scegliendo alimenti considerati antistress come quelli ricchi di omega 3, zinco e potassio ma anche vitamina D può fare la differenza.

A ciò consigliamo di aggiungere dell’esercizio fisico: è stato dimostrato che le persone che lavorano in ambienti stressanti e competitivi, riescono a reggere meglio la tensione grazie allo sport. L’attività sportiva aiuta a liberare endorfine responsabili del buonumore ma anche a scaricare rabbia ed energia negativa.

Nello stile di vita equilibrato è compreso anche il sonno: riposare almeno 8 ore durante la notte, magari aiutandosi con una bella tisana rilassante può fare la differenza soprattutto dopo una giornata “no”.

Tutto ciò non basta? Si possono trovare in vendita oli essenziali e integratori che aiutano il buonumore, migliorano la gestione dello stress sul lavoro e supportano la superazione di momenti particolarmente impegnativi.

Il pericolo di burnout

Il lavoro è una componente significativa della nostra vita, passiamo gran parte del nostro tempo a lavorare per guadagnare uno stipendio e garantire il nostro sostentamento ma quando diventa una fonte costante di stress e ansia, può portare a un fenomeno noto come burnout.

Il burnout è riconosciuto come una condizione in cui un individuo si sente fisicamente ed emotivamente esausto a causa delle pressioni costanti legate al lavoro… ma come si riconosce questo importante segnale d’allarme?

Una delle prime cose che potresti notare è un senso costante di affaticamento, ti senti esausto nonostante il riposo e il sonno sufficiente ma può anche essere interessante evidenziare la mancanza di motivazione che può compromettere le tue prestazioni e il tuo coinvolgimento sul posto di lavoro.

Se pensi di soffrirne, la prima cosa da fare è chiedere aiuto: inizia dal tuo datore di lavoro, comunica apertamente riguardo alle tue preoccupazioni e allo stress che stai vivendo ma non sottovalutare l’opzione di chiedere aiuto ad un professionista che possa seguirti nel percorso di ripresa.

Se hai modo, la cosa migliore che tu possa fare è staccare la spina per un po’: chiedi qualche giorno di ferie, allontanati dalla quotidianità e prova a riallinearti con te stesso alla ricerca del benessere e dell’equilibrio che prima ti rappresentava.