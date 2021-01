Stava facendo la spesa in un negozio di alimentari quando all’improvviso si è accasciato a terra. Non c’è stato nulla da fare per Mario Montemitro, 58enne originario di San Nicandro Garganico, storico professore dell’Istituto Alberghiero di Termoli. L’uomo è stato soccorso dal 118 i medici però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Docente di lungo corso, amabile e attento lascia un vuoto incolmabile nella scuola termolese. (Foto in alto e in home Page www.sannicandro.org)