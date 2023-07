Colto da malore mentre fa il bagno: muore un uomo di Montenero Di Bisaccia

E’ di Montenero di Bisaccia l’uomo che questa mattina, venerdì 28 luglio ha perso la vita mentre stava facendo il bagno a Vasto Marina, nei pressi degli scogli vicino il monumento della Bagnante. Sarebbe stato un malore la causa della morte che non avrebbe lasciato scampo all’uomo di circa 70 anni. All’arrivo tempestivo dei primi soccorsi, giunti anche con l’elicottero, non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’uomo è deceduto. Secondo la dichiarazione fatta dal luogotenente Angelo Capaldo della Guardia costiera a Zonalocale (come riportato dal sito), l’uomo si è accorto di non stare bene e ha fatto cenno con la mano in segno di aiuto. I bagnanti presenti sono accorsi per salvarlo e lo hanno portato sul bagnasciuga. Dopo aver praticato un massaggio cardiaco l’uomo era vivo, testimoniato dalla presenza di un battito lento, ma già all’arrivo dei soccorsi medici il suo cuore ha smesso di funzionare.

-Immagine di repertorio-