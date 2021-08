Colto da malore alla guida viene salvato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, 1 agosto, intorno alle ore 13.30, nel mentre una pattuglia della radiomobile della Compagnia di Isernia svolgeva un normale posto di controllo alla circolazione stradale sulla ss 17 altezza bivio per Guasto, notavano un furgone con direzione Isernia-Campobasso che marciava con una andatura alquanto strana tentando di accostare al lato della carreggiata. I militari subito raggiungevano il mezzo e constatavano che alla guida vi era un uomo di mezza età colto da malore. A questo punto i militari intuita la gravità delle condizioni di salute, anche perché il malcapitato riusciva a riferire che da poco aveva avuto un importante intervento al cuore, chiamavano il 118, ma stante la gravità della situazione che stava degenerando, con i sanitari in linea ricevevano istruzioni e provvedevano a sdraiarlo, sollevargli gli arti, cercando di farlo parlare per mantenerlo vigile e nel contempo sollecitavano l’arrivo dei sanitari. Una volta giunti, l’uomo veniva trasportato al pronto soccorso di Isernia. I militari mettevano in sicurezza il furgone, contattavano i familiari del malcapitato e recuperavano il portafoglio, il cellulare ed altri oggetti che l’uomo aveva al seguito riconsegnando il tutto ai familiari. Da un primo riscontro dei sanitari effettivamente il problema al cuore era abbastanza serio e sicuramente provvidenziale è stato l’immediato intervento dei Carabinieri che ha scongiurato il peggio. L’uomo ed i familiari, tutti di Campobasso, hanno ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il professionale intervento fatto, la vicinanza e la sensibilità mostrata.