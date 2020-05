Coltivazione orti, Fanelli: “Prorogare l’ordinanza regionale in scadenza domani”

“Prorogare gli effetti dell’ordinanza regionale 21 del 15 aprile, in scadenza domani 3 maggio, per consentire alle persone di poter continuare nella coltivazione dei propri orti.

Ho inviato al presidente Toma – ha comunicato Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale – questa specifica richiesta, per non interrompere i benefici effetti che la misura sta avendo in funzione del fabbisogno alimentare familiare, dell’integrazione al reddito di tante famiglie e del benessere psicofisico delle persone.

Una misura accolta con coscienza e responsabilità da tantissimi molisani e con favore anche da sindaci e amministratori comunali, che va assolutamente prolungata, sempre nel rispetto dell’indispensabile distanziamento sociale e delle disposizioni governative a tutela della salute pubblica”.