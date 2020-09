Coltellata al ventre, giovane donna in fin di vita in ospedale

Una 32enne è stata accompagnata dalla madre al pronto soccorso del Veneziale per una profonda e grave ferita d’arma da taglio all’altezza dell’addome. La ragazza è stata portata subito in sala operatoria per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Attualmente è ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. Al Veneziale è subito arrivata la Squadra Mobile di Isernia che, dopo aver raccolto la testimonianza della madre della donna e dei medici intervenuti in soccorso, si è recata in alto Molise, nel paese di residenza della ragazza per sequestrare il coltello e per ascoltare altri suoi familiari e chiarire così tutte le circostanze del misterioso episodio. Non si esclude neanche un gesto estremo, che la stessa donna avrebbe tentato di portare a termine per togliersi la vita.