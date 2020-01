Colpo nella notte, rubato autofurgone

Ladri senza timore delle telecamere di sorveglianza forzano il cancello di un’azienda di autrasporti e portano via un autofurgone.

È successo a Venafro, dove, intorno le 4,30 della notte scorsa, una banda di malviventi è entrata nel piazzale lungo la SS 85 Venafrana dopo aver forzato un cancello.

I ladri, noncuranti dell’allarme che è entrato in funzione e delle telecamere di videosorveglianza, hanno rubato un furgoncino e di sono eclissati. Dalle immagini della videosorveglianza si riesce a vedere uno di loro con un passamontagna nero aprire il pesante cancello, portare via il furgoncino, poi richiudere e scappare via. Il proprietario ha denunciato anche dei danni ai suoi tir parcheggiati nel piazzale.