Colpo grosso in casa dell’assessore, portati via soldi e gioielli

Furto nel tardo pomeriggio nella villetta di Pesche dove abitano i genitori e la sorella dell’assessore regionale Mena Calenda. I topi d’appartamento sono penetrati nell’abitazione e hanno agito in silenzio, nonostante la presenza in casa del padre dell’assessore. Hanno aperto cassetti e rivoltato suppellettili in cerca di denaro e gioielli. Il padre della Calenda ha sentito dei rumori ed ha chiesto aiuto alla figlia. Ma era già troppo tardi, i ladri hanno portato via un migliaio di euro in contanti e numerosi gioielli della mamma e della sorella di Mena Calenda. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Isernia. Il padre della Calenda è molto scosso ed è rimasto sconvolto da quanto accaduto.