Colpo d’occhio al parco, demolita la vecchia piscina

REDAZIONE TERMOLI

Il colpo d’occhio è sicuramente d’effetto. I termolesi, soprattutto quelli con qualche anno in più erano particolarmente legati alla piscina che sorgeva nel parco comunale di Termoli dal 1968. Un tempo luogo di aggregazione e svago di tantissimi termolesi. Si cerca di far rivivere quei fasti con il nuovo progetto di riqualificazione dell’area. Da diversi giorni, infatti, è stata demolita la vecchia piscina del parco comunale. Il progetto, lo ricordiamo, prevede una grande vasca da 50 metri di lunghezza, 21 di larghezza, 2 di profondità. Inoltre saranno realizzate: un’area solarium, una tribuna da 480 posti, un’infermeria, bagni per il pubblico e gli atleti, spogliatoi per atleti, arbitri e istruttori e quattro nuove torri faro per l’illuminazione notturna. Il piano degli interventi, che costerà 1 milione 187 mila euro di cui 600 mila euro finanziati attraverso il Patto per il Molise, è stato presentato dall’architetto Pasquale Sant’Angelo.