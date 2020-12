Colpo di scena al consiglio comunale di Isernia

Il sindaco d’Apollonio e la sua giunta vanno sotto, in aula, sulla regolarizzazione di un debito fuori bilancio, bocciata con 15 voti contro 14. All’apparenza una questione di poco conto, ma che ha dato la stura a un “regolamento di conti” politico a Palazzo San Francesco. Le elezioni si avvicinano e si affilano le armi per la scelta del nuovo sindaco. La minoranza ha approfittato dell’assenza di un paio di membri della maggioranza e ha sferrato un colpo micidiale, che ha mandato D’Apollonio in minoranza. L’asse tra i Popolari di Gianni Fantozzi, la Lega, Forza Italia, Bottiglieri e Fabrizio ha avuto la meglio.