Colpo di mercato per il Vastogirardi: in attacco arriva Caon, ha militato anche in Lega Pro

L’Asd Polisportiva Vastogirardi rende noto l’ingaggio di Gianmarco Caon, attaccante classe 2001 ex Ostia Mare.

L’attaccante nato a Massa, è una punta centrale con la fama del gol. L’Hellas Verona è stata la squadra che lo ha fatto crescere nelle giovanili, per poi fargli spiccare il volo fino ad arrivare in Lega Pro con la maglia del Monterosi Tuscia, dopo una promozione sudata dalla serie D nella stagione 2020/2021 nel girone G. Vanta di 29 presenze in Lega Pro tra Campionato, Coppa e Play Off. Ha giocato altresì nel Torino primavera e Lecce Primavera.

Nelle ultime due stagioni ha militato con le maglie del Cynthialbalonga e in ultimo con l’Ostia Mare, entrambe squadre laziali.

Arriva al Vastogirardi da svincolato e con la voglia di riscattarsi.