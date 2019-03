Colpo al supermercato, le immagini del rapinatore in azione (FOTO)

REDAZIONE

Ha fatto irruzione presso l’MD di via Puglia a Campobasso con indosso una maschera tutta bianca. E’ arrivato in cassa e si è fatto consegnare tutto l’incasso della giornata, circa 500 euro, prima di fuggire via. Ecco in anteprima le immagini che la Polizia di Campobasso ha mostrato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, venerdì 15 marzo, presso la Questura del Capoluogo dopo l’arresto del 35enne autore del colpo che ha scatenato il panico all’orario di chiusura del discount. Tanti gli avventori che erano presenti al momento della rapina. Stando alle immagini il malvivente in pochi istanti si è diretto verso una delle casse intimando ad uno dei dipendenti di consegnare l’incasso. Magro il bottino, infatti, l’uomo sembra sia riuscito a sottrarre solo poche centinaia di euro per poi fuggire. Nel corso della conferenza stampa sono stati svelati i dettagli di quanto accaduto. Vi mostriamo le immagini del momento in cui l’uomo ha effettuato la rapina.