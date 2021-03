E’ stato colpito anche lui dal Covid poco più di un mese fa. “Io, però, fortunatamente non l’ho preso in maniera grave a differenza di altri”. Il suo sistema immunitario, però, ha sviluppato lo stesso gli anticorpi che sono fondamentali per sconfiggere la malattia. Ed è per questo che Gianni Graziano, giovane donatore dell’Avis di Termoli, ha deciso di donare anche il suo plasma che servirà per aiutare gli altri che hanno bisogno dell’ospedalizzazione a superare le fasi più gravi del Covid-19. “Donare è un gesto importantissimo – racconta in un video – e mai come adesso è fondamentale”. La paura del Covid Gianni l’ha vissuta sulla sua pelle: i primi sintomi, la febbre non altissima ma che comunque non si abbassava, poi la decisione di sottoporsi al tampone e il risultato positivo. Un mese circa prima di negativizzarsi e alla fine la decisione di fare quello che fa da una vita: donare il proprio plasma ricco di anticorpi. Per Gianni si tratta della donazione forse più importante che ha mai fatto, lui che in passato ha ottenuto anche il cavalierato al merito per le 180 donazioni di sangue effettuate con l’Avis di Termoli. “Donare è importante. Aiutare gli altri è anche un nostro dovere. Perciò facciamolo ora più che mai”.

Colpito dal Covid, Gianni dona il suo plasma per aiutare gli altri: “E’ un dovere” Indietro 1 di 12 Avanti