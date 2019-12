Colpito da un malore nei boschi, muore il presidente dell’Ambito caccia

L’uomo si trovava in alto Molise per cercare tartufi. Grande dolore a San Giacomo degli Schiavoni

E’ stato probabilmente un malore improvviso a stroncare la vita di Bruno Arielli. L’uomo, 61 anni, presidente dell’Ambito territoriale di caccia di Termoli era in compagnia di un amico e si trovava nei boschi dell’alto Molise impegnato a cercare tartufi quando si è sentito male. Per lui i soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine ed è stata informata la magistratura come da protocollo in questi casi e dopo il nulla osta sono state effettuate le operazioni di trasferimento della salma. La notizia è trapelata subito a San Giacomo degli Schiavoni gettando tutta la comunità nel dolore più profondo.