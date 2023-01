Colpito da un male incurabile, Termoli piange un’altra giovane vita spezzata

Un male incurabile e Termoli che viene colpita nuovamente dal dolore per la perdita di un giovane. Si è spento ad appena 27 anni Francesco Colicchio, stroncato da un male incurabile per il quale aveva combattuto a lungo. Una città stretta in un lungo e straziante addio.

Quella di Francesco è l’ultima delle perdite che ha subito Termoli e in generale il basso Molise a causa di mali incurabili. Il funerale si è tenuto nel pomeriggio di oggi, 19 gennaio, alle 15.30. Poche le risposte dietro questa perdita. Tante le domande.

Francesco era molto conosciuto e amato. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei familiari e negli amici che lo hanno amato fino all’ultimo.