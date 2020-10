Colpito da infarto mentre è alla guida si schianta contro un muretto, mure 65enne

E’ stato colpito da un infarto fulminante mentre era alla guida della sua auto lungo via Meliera, una strada ripida di Casacalenda. Il suo cuore all’improvviso ha smesso di battere e per lui non c’è stato nulla da fare tanto da far finire la sua corsa contro un muretto che si trovava nelle vicinanze. Ha perso la vita così un 65enne del paese bassomolisano. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi nella prima mattinata di oggi, 13 ottobre. L’uomo, come detto, stava percorrendo la strada che si trova nel centro del paese a bordo della sua vettura quando per un infarto fulminante ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro un muretto che si trovava nelle vicinanze. Sul posto è intervenuto il 118 Molise, i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano e i carabinieri. Sconcerto in paese dove la notizia si è appresa subito.