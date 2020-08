Colpito da infarto, bimbo arriva vivo al Santobono. E’ in Terapia intensiva

Momenti drammatici al Pronto Soccorso di Isernia dove è arrivato un bambino di undici anni colpito presumibilmente da arresto cardiaco. È stato soccorso e intubato, ma viste le sue gravi condizioni è stato deciso di trasferirlo al Santobono di Napoli. Un’ambulanza, scortata da una volante della Stradale, è partita di corsa per l’ospedale pediatrico di Napoli. Si tratta di un bimbo di Venafro. Era stato il padre ad accorgersi che il bambino aveva problemi di respirazione e ad allertare il 118. Fortunatamente il bambino è arrivato in vita al Santobono, dov’è ricoverato in terapia intensiva. Ora bisognerà valutare eventuali danni, qualora ci fosse stata un’ipossia cerebrale. Polemica in regione per l’assenza di un elisoccorso.