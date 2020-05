Colpito da ictus, un’intera comunità prega per lui. Forza Padre Gioacchino

Questa mattina Padre Gioacchino, parroco della parrocchia di San Pietro di Campobasso, ha accusato un malore. Il parroco è stato colpito da un ictus e ora sta lottando presso il Neuromed di Pozzilli.

Un’intera comunità prega per lui. Di seguito il messaggio della parrocchia di San Pietro:

“Carissimi parrocchiani e amici tutti,

come molti di voi già sanno, questa mattina il nostro amato parroco p. Gioacchino, si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale. Si parla di ictus. I responsabili del Cardarelli lo hanno subito trasferito al centro specialistico di Pozzilli dove verrà operato in serata. Tutti abbiamo ricevuto da lui un sorriso, un segno, un servizio; ora tocca noi pregare la Vergine Immacolata perché chieda a Gesù di aiutarlo in questa prova così dolorosa. Restiamo uniti nella preghiera in questa notte e nei giorni a venire”.