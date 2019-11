Colpito alla testa durante la rapina, ronde organizzate su tutto il territorio

Cittadini indignati e preoccupati dopo il grave fatto di cronaca avvenuto ieri sera, 21 novembre, a Cercemaggiore

E’ andata avanti tutta la notte attraverso le ronde dei cittadini e delle forze dell’ordine la caccia ai malviventi che nella serata di ieri, 21 novembre, hanno effettuato una rapina all’interno di una abitazione di Cercemaggiore. (Qui l’articolo). Le informazioni confermano quello che già era trapelato nella serata di ieri. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti. I malviventi, quasi sicuramente più di uno, si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione dove sarebbero incappati nel proprietario della stessa. A questo punto l’uomo sarebbe stato colpito alla testa con il calcio di una pistola. Non è chiaro, però, se l’aggressione sia avvenuta nel tentativo di immobilizzare la vittima e portare a termine il colpo oppure se a seguito della reazione dello stesso uomo che, in ogni caso è dovuto ricorrere alle cure dei medici del 118. La notizia si è diffusa velocemente in paese portando sconcerto e allarme tra i cittadini che durante tutta la notte hanno organizzato delle ronde assieme alle forze dell’ordine per presidiare le campagne. Quello di Cercemaggiore, tuttavia, è un territorio molto esteso su varie contrade e quindi difficilmente pattugliabile a piedi. Mentre vanno avanti le indagini dei carabinieri tese a dare volti e nomi ai malviventi resta alto l’allarme tra i cittadini particolarmente preoccupati per una escalation di criminalità che desta sconcerto.