Colpito alla testa da un colpo di pistola, traferito dal Neuromed all’Aquila

È stato risolto dai carabinieri della stazione di Capriati a Volturno – guidati dal maresciallo Germani – il giallo relativo all’imprenditore Vincenzo Pistacchio, proprietario della struttura ricettiva Antico Forno, ubicata nel territorio di Ciorlano, al confine con il comune di Capriati a Volturno. Il 50enne è stato trovato dai propri familiari in una pozza di sangue, con una profonda ferita al cranio. È stato caricato in una vettura e portato al Veneziale di Isernia. Qui, i familiari riferivano, che il 50enne era caduto dal trattore. Ben presto i medici scoprivano, invece, che nella testa dell’uomo c’era un proiettile di una pistola. Scattano immediatamente le indagini che scoprono la realtà dei fatti: l’uomo si era ferito con una pistola con la quale stava sparando per addestramento. Si tratta di un calibro 7e65 con matricola abrasa, quindi un’arma clandestina. Da qui, l’esigenza dei familiari di coprire l’accaduto. Infatti, Pistacchio non poteva detenere alcuna arma perché oggetto, negli anni passati, di un provvedimento della Prefettura di Caserta di revoca di porto e detenzione di armi; provvedimento scaturito da una denuncia per minacce. Ora Pistacchio dal Neuromed è stato trasferito all’ospedale dell’Aquila per la ricostruzione della calotta cranica.