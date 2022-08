Colpiscono auto con pietra poi inseguono il conducente intimandogli di accostare

Tentata truffa del finto incidente questa mattina, giovedì 11 agosto, su viale San Francesco a Termoli. Questi i fatti. La donna al volante dell’auto stava percorrendo la strada quando si allarga leggermente al centro della strada per superare un veicolo nero, di media cilindrata, fermo su viale San Francesco. A bordo un uomo ed una donna che, nell’istante del sorpasso, colpiscono la vettura guidata dalla signora con una pietra, simulando un urto con il proprio veicolo. Espediente per dare vita ad un mini inseguimento che, per fortuna, non va a buon fine in quanto l’automobilista non cade nella trappola e tira dritto. Ai due truffatori non resta altro che dileguarsi.

A denunciare quanto accaduto è il figlio della donna su fb, che mette in guardia gli automobilisti da quanto successo.