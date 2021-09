Questa mattina, 29 settembre, attorno alle 8.15 un piccolo camion che portava con il rimorchio un attrezzo edile è rimasto incastrato in un punto sotto il ponte dove già in passato si sono verificati incidenti analoghi. Come evidenziano le foto i danni all’attrezzatura sul rimorchio e al piccolo camion sono ingenti.

Per fortuna non ci sono stati problemi agli occupanti del mezzo.