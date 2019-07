Colpaccio dei Lupi: è arrivato Danilo Alessandro

REDAZIONE

Il Campobasso ha piazzato il colpo, che porta il nome di Danilo Alessandro. Giocatore importante, di categoria superiore, dove infatti ha quasi sempre giocato. Il curriculum parla da solo, a 31 anni è nel pieno della carriera e ha tanta voglia di vincere. D’altronde, viene dalla cavalcata con il Cesena: al Manuzzi si è guadagnato applausi ed elogi grazie ai suoi 18 gol e alla quantità industriale di assist confezionati per i compagni di reparto. E’ già nel capoluogo: ha siglato l’accordo con patron Gesuè e parlato con l’intero staff tecnico. Poi via al campo “Toti-Rauso” per assaggiare il clima che si respira da lunedì nel quartier generale dei Lupi.

FOTO TUTTOMERCATOWEB.COM