“Coloriamo i Misteri”, ecco il pdf da scaricare per i più piccoli

Un progetto che aiuterà i bambini, ma anche i loro genitori a passare in maniera più spensierata queste lunghe giornate segnate dalla quarantena dovuta al Covid-19.COLORIAMO I MISTERI – Four Cherries Creative Design Studio in collaborazione con l’Associazione Misteri e Tradizioni annunciano il lancio di un progetto pensato per gli amici più piccoli e per i loro genitori. Un album di 30 pagine da scoprire e colorare che al suo interno contiene i disegni dei 13 ingegni del maestro Paolo Saverio di Zinno.