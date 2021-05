Colonscopia d’avanguardia, intervento “record” al Veneziale

Esiste un’isola di eccellenza nella sanità pubblica molisana, è quella dell’ambulatorio di gastroenterologia del reparto di Chirurgia del Veneziale di Isernia, diretto dal primario Giovanni Vigliardi. Suo braccio destro, il dirigente medico Roberto Chiaverini, che opera anche presso l’ambulatorio al Santissimo Rosario di Venafro. L’equipe del dottor Vigliardi, di recente, ha effettuato un importante intervento, rimuovendo in colonscopia un polipo gigante, superiore a cinque centimetri, dal Sigma dell’intestino di un paziente. Un intervento delicato e ai limiti, infatti per polipi di questa grandezza si preferisce, generalmente, intervenire con il classico intervento chirurgico. Ma le capacità e l’esperienza dei dottori Vigliardi e Chiaverini hanno avuto la meglio. Il polipo è stato “preparato” con una prima colonscopia e poi definitivamente tolto, sezionandolo e asportandolo a pezzi con un secondo intervento. Il paziente è stato sedato e praticamente non si è accorto di nulla, evitando il trauma di un intervendo chirurgico. Tutto in ambulatorio, con attrezzature avanzate e con l’aiuto della microtelecamera, che ha permesso ai chirurghi di gestire in ”diretta video” l’asportazione del gigantesco polipo.

La colonscopia è un esame diagnostico volto a esplorare le pareti interne del colon, per scoprire eventuali lesioni, ulcerazioni, occlusioni, masse tumorali. È un importante strumento di prevenzione, che permette di individuare e, se necessario, rimuovere all’istante, dei tumori anche molto piccoli e in fase iniziale, impedendone lo sviluppo e la degenerazione. La colonscopia è consigliata come corretta attività di screening per tutti i soggetti a rischio: ad esempio per coloro che hanno familiarità con i tumori del colon; o comunque dopo i 50 anni, quando dall’esame delle feci si rileva la presenza di sangue, anche in tracce minime. Il cancro colon-rettale è il secondo tumore più frequente in Italia. In genere inizia da adenomi (polipi intestinali) che si formano sulla parete del colon o da altre lesioni precancerose nel retto o nel colon (intestino crasso).

