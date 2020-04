Colonna mobile di ambulanze, Florenzano: “Mi sarei aspettato gli applausi per quei sanitari”

Parla il dg dell’Asrem: “Abbiamo messo in sicurezza gli anziani”

E’ rammaricato, ma soddisfatto e ci tiene a spiegare quanto successo nella giornata di ieri. A parlare è il dg dell’Asrem Oreste Florenzano che negli ultimi giorni, dallo scorso fine settimana, ha dovuto fronteggiare un’emergenza nell’emergenza. Quella delle case di risposo. “A Cercemaggiore – ha spiegato il dg – una volta appurata la positività di alcuni ospiti, abbiamo trovato un accordo con la struttura che prevedeva, così come previsto dalle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, di separare gli ospiti positivi da quelli negativi. Pertanto abbiamo provveduto al trasferimento degli anziani negativi presso il Vietri di Larino, in una zona isolata ma nella quale potevano ricevere l’assistenza necessaria. Purtroppo, dato che la malattia, come noto, ha un tempo di incubazione, successivamente questi ospiti si sono positivizzati. Nel frattempo è scoppiato il “caso” anche nella casa di riposo di Agnone. E qui la situazione è stata più complicata perché non c’è stato alcun accordo con i vertici della struttura. Gli operatori hanno lasciato la casa di risposo e sabato mattina ci hanno consegnato le chiavi della stessa, dopo aver chiuso anche la mensa. A questo punto ho allertato la Prefettura e la Protezione Civile. Nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile, abbiamo trovato una soluzione, anche grazie alla Protezione Civile nazionale. Sono giunte delle ambulanze delle Croce Rossa da Roma e abbiamo trasferiti gli anziani, in biocontenimento, presso il SS Rosario di Venafro. Nel pomeriggio avevamo provveduto a creare un percorso alternativo, abbattendo una parete, per predisporre posti letto isolati per i pazienti. Nel frattempo abbiamo contrattualizzato 6 infermieri e 7 OSS: tale personale, anche al fine di una corretta turnazione, non poteva essere diviso tra Larino e Venafro e pertanto abbiamo deciso che la soluzione migliore fosse quella di spostare anche gli anziani che erano al Vietri. Tutto questo è avvenuto in una sola giornata e i tempi tecnici hanno fatto sì che la colonna mobile di ambulanze si sia mossa in tarda serata. E’ stata evidentemente una questione logistica. E per questo non ho capito le polemiche. Sinceramente – ha chiosato il dg – mi sarei aspettato gli applausi per quei sanitari che hanno “scortato” gli anziani verso una sistemazione consona nella quale possono essere assistiti al meglio.” redpol