Collina Monforte come una discarica: area pulita e bonificata

SEA Spa continua ad attenzionare la collina Monforte, e in particolar modo il sentiero che da via Monticelli conduce alla chiesa di San Giorgio. Un luogo che è spesso oggetto di abbandoni di rifiuti nonostante sia uno dei simboli di Campobasso, sito nel suo più grande polmone verde.



Sulla scia della richiesta del dirigente comunale arch. Giuseppe Antonio Giarrusso, mercoledì 20 ottobre gli operatori SEA sono intervenuti a ripulire la zona dai rifiuti e a ripristinarne il decoro e la praticabilità, perché tutti i cittadini possano continuare a usufruirne in sicurezza.



Quello di mercoledì è solo il più recente degli interventi di bonifica messi in atto dalla società nell’ultimo anno, e l’evento serve anche per ribadire ancora una volta quanto sia importante rispettare le regole ed evitare i comportamenti scorretti. Il territorio appartiene a tutti: ai campobassani, agli avventori che ci transitano, ai turisti, alla fauna domestica e selvatica. SEA Spa e il Comune di Campobasso mettono a disposizione ogni mezzo possibile per facilitare la raccolta dei rifiuti, dai gettacarte ai cassonetti, dal servizio porta a porta al Centro comunale di raccolta. Proseguiamo quindi tutti uniti nel vigilare e salvaguardare il nostro ambiente.