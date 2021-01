Colli al Volturno “invasa” dai cinghiali, il video diventa virale

A spasso con tutta la famiglia per la piazza del paese. Non si tratta di persone, ma di un bel branco di cinghiali che ha invaso la piazza e le strade centrali di Colli a Volturno, in provincia di Isernia. Non è la prima volta che accade in paese, ma in generale si trattava di esemplari singoli e non in branco, presumibilmente una famigliola di ungulati, che ha attraversato tutto il centro del paese, destando stupore, ma anche un po’ di paura.

IL VIDEO IN ALTO