Colli al Volturno, attivato un ufficio postale mobile in piazza Municipio

La sede di via Roma sarà oggetto di verifiche con eventuali interventi da stabilire in ambito condominiale

Poste Italiane comunica che la sede di via Roma che ospita l’ufficio postale di Colli a Volturno sarà oggetto di verifiche, con eventuali interventi da stabilire in ambito condominiale.

Per dare continuità ai servizi l’Azienda ha provveduto a posizionare un ufficio postale mobile in Piazza Municipio, in un’area individuata di concerto con l’amministrazione comunale.

L’ufficio postale mobile, dotato di due sportelli, è abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La postazione temporanea, operativa fino a nuova comunicazione, è già disponibile secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.