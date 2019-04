Colli al Volturno, 300mila euro per la messa in sicurezza della frana di San Lorenzo

REDAZIONE

La Regione Molise, con la Determina del Direttore del II Dipartimento n. 16 del 23/03/2019, ha approvato l’elenco degli interventi da finanziare in materia di dissesto idrogeologico. Nell’elenco dell’allegato B è inserito anche il consolidamento del versante di frana in località San Lorenzo per un importo di € 310.000. «Da parte della Regione -ha commentato il sindaco Incollingo- sono giunte rassicurazione sulla disponibilità a breve delle risorse occorrenti a copertura dell’intero programma per cui possiamo annunciare che l’annoso problema della frana di San Lorenzo presto troverà una definitiva soluzione, disponendo il Comune di Colli già di un progetto esecutivo e cantierabile. Esprimiamo un sentito ringraziamento al Presidente Donato Toma ed a tutta la struttura regionale per la sensibilità e l’attenzione concretamente dimostrate».