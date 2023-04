Colli a Volturno, ufficio postale operativo su un container

La sede di via Roma è stata inserita nel progetto Polis: nei prossimi giorni al via i lavori di ammodernamento

Poste Italiane comunica che da oggi, mercoledì 12 aprile, l’ufficio postale di Colli a Volturno è operativo presso un container posizionato in via Insorti d’Ungheria, in un’area individuata in concerto con l’amministrazione comunale.

La nuova sede temporanea è abilitata a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati”, come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La struttura, che resterà operativa fino al riposizionamento dell’ufficio postale nella sede abituale di via Roma, è aperta al pubblico secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Presso la sede temporanea, a partire dai prossimi giorni, non appena terminati gli interventi tecnici per completare i collegamenti telematici, sarà operativo anche l’ATM per il prelievo di denaro contante e tutte le operazioni disponibili.

Dalla prossima settimana, inoltre, la sede di via Roma sarà interessata da interventi di ammodernamento nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Si ricorda che dallo scorso ottobre l’azienda aveva disposto la chiusura dell’ufficio postale di Colli a Volturno a seguito di una relazione tecnica asseverata eseguita da un tecnico abilitato che aveva constatato la “non agibilità” dei locali.

In attesa del rilascio della nuova certificazione di agibilità rilasciata da tecnico strutturista incaricato dall’amministrazione condominiale, in questo periodo Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi prima attraverso una postazione mobile posizionata in Piazza Municipio a Colli a Volturno e a partire dal 26 gennaio attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Fornelli.