Colli a Volturno, panchina rossa anche nella frazione Valloni (LE FOTO)

È stata posizionata la quarta panchina rossa, questa volta nella frazione Valloni di Colli a Volturno. Iniziativa intrapresa nel 2019 dalle allora Consigliere di minoranza del Comune di Colli Roberta Ranieri, Angela Maria Siravo e Filomena Amodei.

Il gruppo “Uniti per il nuovo” con la capogruppo Antonia Ranieri Romeo ha inteso dare continuità omaggiando tutte le donne vittime di violenza.

È stato condiviso e riflettuto il pensiero del Presidente Mattarella “Bisogna educare al rispetto, alla parità e all’idea che mai nessuna forma di violenza può costituire un elemento di dialogo”.

Affinché le donne si sentano protette, ammirate e considerate non solo nelle ricorrenze dedicate, ma, tutto l’ anno, il gruppo uniti per il nuovo, ha rivolto istanza al Sindaco Incollingo , affinché venga valutata la possibilità di portare in Consiglio Comunale l’istituzione della “Consulta delle Donne”.

La consulta delle donne ha come obiettivo favorire la nascita di un organizzazione femminile, che sviluppi una propria autonomia di azione, su iniziative di sensibilizzazione legate al ruolo della donna nella società, alla parità di genere e alla prevenzione in termini di discriminazione e violenza.

Una società si può definire evoluta solo se in grado di considerare le differenze come valore aggiunto e non come motivo di discriminazione.

Ci auguriamo di vero cuore che questa nostra istanza venga accolta al fine di creare un gruppo forte coeso e determinato che sappia accogliere e quindi rispondere alle tante istanze per il raggiungimento della parità di diritti.