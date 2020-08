Collettivo Indra Art Project al Summer Festival con “Requiem per il sogno americano”

Giovedì 27 agosto, il Collettivo Indra Art Project, per la seconda serata del “Campobasso Summer Festival”, porterà in scena alle ore 21.00, presso il teatro E. De Filippo del quartiere San Giovanni, “Requiem per il sogno americano”. Indra Art Project è un collettivo artistico molisano composto da musicisti, registi teatrali, sceneggiatori, attori, coreografi, ballerine e registi. “Requiem per il sogno americano“ è lo spettacolo musicale che il Collettivo propone al pubblico del “Campobasso Summer Festival” ed è fatto di contaminazioni ed intrecci tra teatro, musica, danza e cinema, oltre ad essere ispirato alla vera storia di Ion Cazacu, raccontata nel libro “Un uomo bruciato vivo”, scritto da Dario Fo e Florina Cazacu. Ognuna delle esecuzioni musicali presenti nello spettacolo, verrà supportata dall’alternarsi di brevi cortometraggi con gli interventi di un attore professionista e con le coreografie di ballerine professioniste. “Un esperimento creativo che rappresenta un “requiem” per il sogno americano dei tanti emigranti che raggiungono il nostro paese”, hanno dichiarato i membri del Collettivo. Durante lo spettacolo sarà proiettato in anteprima il video musicale del brano “Taranta Stomp” girato nel centro storico di Campobasso con lo scopo di presentare un progetto che oltre che artistico, possa essere poi anche indirizzato ad aumentare l’attrattività e le bellezze della città. Ingresso gratuito con prenotazione sull’App “Quanti siamo” scaricabile all’indirizzo: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quantisiamoinc.quantisiamo