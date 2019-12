Colletta Alimentare, dall’A.M.P.A. un grazie di cuore a Bojano

L’Associazione di Volontariato Presieduta da Giuseppe Risi è stata presente in cinque Supermercati della città. Tantissime le persone che hanno donato generi alimentari non deperibili. Il gran cuore dei bojanesi ha fatto sì che la Colletta Alimentare sia stata un gran successo. Un risultato che, giustamente, ha destato la soddisfazione dell’Associazione di Volontariato AMPA che sabato 30 novembre è stata presente con suoi tantissimi volontari – che erano ben riconoscibili grazie alla tipica pettorina gialla – presso cinque supermercati di Bojano ossia D’Ok, EuroSpin, Sigma, Lidl, AlDiscount. Chi usciva dal negozio li trovava ad attenderli con il cuore colmo di speranza per un gesto di solidarietà. Infatti i prodotti raccolti durante la Colletta Alimentare verranno poi distribuiti alle tante persone in stato di necessità assistite dal Banco Alimentare a Bojano e dintorni. “Voglio ringraziare tutti coloro che con il loro piccolo donare – ha detto Giuseppe Risi, il presidente dell’A.M.P.A – hanno fatto un grandissimo gesto di solidarietà per chi si trova in stato di bisogno. Ma voglio ringraziare anche tutti i volontari dell’AMPA che hanno contribuito al successo della Colletta Alimentare”. Il Presidente Risi ci tiene a fare i nomi di chi è sceso in campo con le diverse competenze e compiti, tutti accumunati dal forte desiderio di fare qualcosa di concreto per le categorie più fragili. Questi i nomi: Teresa Calabrese (Coordinatrice), Marco Risi (Coordinatore), Michele Valenti, Luciano Aufieri, Emanuele Rinaldi, Antonio Marro, Gabriele Niro, Ruben Malatesta, Felicia Rico, Edgar Moscatello, Martina Di Biase, Mariano Buttino, Lorenzo Rinaldi, Alex Carbone, Tonya Trombetta, Andra Radovici, Serena Mastroiacovo, Daniele Rinaldi, Danilo Perrella, Cristina

Rucci, Pasquale Ricci, Giulia D’Angelo, Filippo Risi, Mario Cozzolino, Fosca Colli, Marco Baroni. Un elenco lungo che rende ben l’idea della complessità che si può avere nel coordinare e gestire una realtà importante ed in continua crescita come è l’Associazione di Volontariato AMPA di Bojano; una realtà fondamentale per tutta l’area matesina considerata la diversità e ampiezza dei settori in cui l’Associazion del Presidente Giuseppe Risi si trova ad operare.