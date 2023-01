Colletorto, torna la tradizione dei fuochi in onore di Sant’Antonio Abate

Tutto pronto a Colletorto per i fuochi in onore di Sant’Antonio Abate. La tradizione torna in paese dopo lo stop della pandemia e l’attesa ha impegnato tanti gruppi per riprendere al meglio un appuntamento che fa parte dell’identità di ogni colletortese. I falò saranno allestiti in vari angoli del paese da famiglie, comitive e associazioni come la Coccinella e il gruppo storico ‘Giovanna I d’Angiò’. L’usanza vuole che la brace del primo fuoco sia benedetta dal sacerdote e poi portata in tutti gli altri come segno di condivisione e fraternità.

In particolare, la Pro loco ‘Angioina’ coinvolgerà diversi volontari che indosseranno il tradizionale ‘pastrano’ e uno di loro interpreterà Sant’Antonio Abate. Tutti andranno in chiesa (santa messa alle 17) e, dopo la benedizione, gireranno le vie del paese animando canti e balli popolari. Chissà se ci sono ancora dei bambini che girano il paese per chiedere ‘u p’zzarell’ oppure se tutta la raccolta della legna si svolge con mezzi meccanici. Tutti sono invitati a partecipare in un clima di festa e partecipazione.