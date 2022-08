Colletorto-Termoli, 30 anni di matrimonio per Antonio Campanelli e Assunta D’Onofrio

Per un attimo la mente corre indietro nel tempo, poi torna all’oggi e riempie il cuore di tante emozioni, di gioie, di difficoltà, di tanto e autentico amore condiviso giorno dopo giorno, sempre insieme nel dono di due splendidi figli. Tantissimi auguri ad Antonio Campanelli e Assunta Teresa D’Onofrio in occasione del trentesimo anniversario di matrimonio. Un pensiero di grande affetto rinnovando questo cammino con slancio e valori cristiani sempre vivi come guida e riferimento sicuro.