Colletorto si attrezza per “l’emergenza neve”

REDAZIONE TERMOLI

Il Comune di Colletorto si attrezza per affrontare una eventuale emergenza neve. Disponibile anche una nuova lama taglianeve che potrà agevolare i possibili interventi previsti nel Piano predisposto dal Comune. E’ importante dotarsi di queste attrezzature per migliorare il servizio in caso di possibili nevicate. L’amministrazione ha intenzione di fornire anche una comunicazione tempestiva in caso di maltempo attraverso il servizio sms e la pagina Facebook.