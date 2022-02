Colletorto, Pasquale Archidiacono spegne 70 candeline

Una giornata speciale e tanto attesa. Un punto di arrivo per dirti semplicemente grazie perché sei una persona speciale, padre e marito esemplare. Tanti sacrifici, onestà nel lavoro e nelle relazioni, impegno e passione, la gioia di vivere, la dedizione alla famiglia in ogni momento. Ti vogliamo un mondo di bene e siamo felici di condividere questo traguardo insieme a te. Buon settantesimo compleanno Pasquale, grazie papà. I tuoi figli Giuseppe e Lorena, tua moglie Maria Teresa, tuo genero Davide, i nipoti Tatiana e Fernando, tutti i tuoi familiari e parenti e gli amici sparsi in ogni angolo d’Italia e del mondo con un pensiero rivolto a chi veglia su di noi dal Cielo. Auguri di ogni bene ringraziando sempre il Signore per la tua presenza d’amore.