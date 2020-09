Colletorto, ottava edizione per il memorial “Rocco Di Letizia” (GALLERIA FOTOGRAFICA)

Una giornata speciale in ricordo di una persona buona che resta nel cuore di tutti. Domenica 24 agosto 2020 si è svolta a Colletorto l’ottava edizione del memorial “Rocco Di Letizia” dedicato al brigadiere dell’Arma dei Carabinieri che ha prestato servizio per tanti anni in paese. Un evento molto sentito e organizzato da Nunzio Granieri, amico di Rocco e allenatore della società locale. Tre le squadre che hanno partecipato: Angioina Colletorto, i ragazzi dello Sprar di Casacalenda e Ripabottoni e Gli amici di Rocco. Tanto divertimento e condivisione in un evento di sport, amicizia e ricordi. Alla premiazione hanno preso parte, commossi e con un pensiero di gratitudine alla famiglia Granieri e a tutti i partecipanti, la moglie di Rocco Di Letizia, Dina Cacchio e il figlio Gabriele, anche lui in campo. Per la cronaca il memorial è stato vinto dai ragazzi dello Sprar, secondo posto per l’Angioina e terzi Gli amici di Rocco. Presenti, tra gli altri, i dirigenti dell’Angioina e i responsabili dello Sprar, amici e persone che hanno condiviso un pezzo di strada con il brigadiere Di Letizia.

