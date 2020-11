Colletorto, omaggio al cimitero in ricordo della maestra Carmela Ciniglio

Un ricordo sempre vivo e un pensiero di affetto che si rinnova e si consolida nei sentimenti più belli e profondi. Un omaggio al cimitero, in forma privata, in occasione dell’anniversario del terremoto in cui la maestra Carmela Ciniglio ha perso la vita insieme a ventisette amati alunni nel crollo della scuola di San Giuliano di Puglia. Da parte dell’amministrazione comunale e dell’istituto omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano come segno di vicinanza in un abbraccio condiviso al marito Franco, ai figli Mario e Luca e a tutti i familiari.