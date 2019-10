Colletorto, nozze d’oro per Francesco Spina e Lina D’Onofrio

L’emozione che trasmettete in ogni momento ci riempie di felicità in un giorno molto speciale. E cinquant’anni di matrimonio non sono solo un punto di arrivo: significa guardare il Signore Gesù Cristo e stringervi la mano per una vita trascorsa insieme nell’amore reciproco e degli affetti più cari così come avete fatto nella chiesa di San Giovanni Battista durante la messa celebrata dal parroco padre Vincenzo Bencivenga. Auguri di cuore a Francesco Spina e Lina D’Onofrio per le nozze d’oro da parte delle figlie Gelsomina e Clementina, nipoti, parenti, amici che oggi condividono una festa all’insegna della gioia.