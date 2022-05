Una giornata speciale per te, per la tua famiglia, per tutta la comunità parrocchiale di Colletorto. Oggi Noemi Di Cesare riceve il sacramento della Prima Comunione.

L’amore di Gesù, che ha dato la sua vita per tutti noi, sia sempre guida del tuo cammino. Infiniti auguri di cuore da mamma Cristina, papà Pasquale, dalle sorelle Valentina Celeste e Antonella, dai nonni e da tutti i parenti.